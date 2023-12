Falta de água atinge cidades do Litoral Norte

Uma das principais regiões procuradas para Réveillon na Bahia, o Litoral Norte teve o abastecimento de água afetado em algumas cidades da região na véspera do Ano Novo. A falta d'água atingiu municípios como Camaçari, Conde e Subaúma, distrito de Entre Rios. A Embasa confirmou o problema em Conde e Subaúma e informou que ele começou na quinta-feira (28), mas o serviço já está sendo normalizado. A empresa ainda apura a situação de Jauá e Barra do Jacuípe, em Camaçari.

Um morador de Jauá informou que não é a primeira vez no mês que a população local sofre com a falta de abastecimento. Segundo ele, no início de dezembro a região ficou sem água por cinco dias. "É constante. Dificilmente não falta água aqui e a Embasa sempre nos coloca na espera", reclama. A reclamação é similar a de uma moradora de Barra do Jacuípe. "Todo fim de ano é assim. Começou a faltar ontem à noite", diz.