INVESTIGAÇÃO

Família busca por adolescente desaparecido há 10 dias em Ilhéus

O adolescente Alan Carlos Nascimento dos Santos, 14 anos, está desaparecido há cerca de 10 dias na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi visto pela última vez no dia 13 de julho.

A família do adolescente fez um protesto nessa segunda-feira (22), pedindo agilidade na investigação sobre o caso. A irmã de Alan Carlos, Graziele Santos, contou, em entrevista à TV Santa Cruz, que ele saiu de casa para testar as peças novas da bicicleta. “Meu irmão mais velho comprou as peças da bicicleta e deu de presente antecipado. Depois que fez a troca, ele disse que estava ouvindo um barulho estranho e que sairia para testar”, relembra Graziele.