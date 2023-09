Família de influencer é atacada com ovos durante festa em condomínio

Conhecido por produzir conteúdos de humor nas redes sociais, a família do influenciador digital Ygor Albu (@ygoralbuu) foi atacada por vizinhos durante a festa de uma tia, que acontecia no salão do condomínio de classe média onde o blogueiro mora atualmente. No sábado (09), moradores teriam jogado ovos da varanda no momento do aniversário.



Ygor relatou o ocorrido em seu perfil no Instagram, em que acumula 343 mil seguidores. “O que eu estou vivendo é um absurdo!”, escreveu na legenda da postagem que teve 34.243 curtidas e 2.456 comentários. No vídeo, o influencer mostra uma prima que foi atingida pelos ovos.