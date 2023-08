Família de motorista que morreu em acidente após dirigir por 9h receberá pensão e indenização

A família de um motorista de uma locadora de automóveis vai ser indenizada em R$ 50 mil e o filho menor de idade do funcionário vai receber pensão de 2/3 do rendimento do pai até completar 25 anos, segundo uma decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5). O trabalhador morreu em um acidente de trânsito no interior da Bahia depois de dirigir por mais de nove horas seguidas à noite. Ainda cabe recurso.



O motorista de 26 anos prestava serviços para a Speed Way – Locadora de Automóveis Ltda. Ele levava os carros de Salvador para cidades do interior baiano. Em uma dessas viagens, ele seguia de Salvador para Barreiras, no oeste baiano, acompanhando um comboio. A família conta que ele dirigiu por mais de nove horas até o momento do acidente, perto de Oliveira do Brejinhos. Pouco antes, o motorista contou ao grupo que o acompanhava, em uma parada, que estava cansado e com sono. Mesmo assim o comboio seguiu viagem.