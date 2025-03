CASO DAVI LIMA

Família questiona resultado de investigação sobre menino que despareceu na Bahia

Protesto foi marcado por familiares

Após a Polícia Civil divulgar que concluiu a investigação sobre a morte de Davi Lima da Silva , que desapareceu aos 11 anos, a família do menino questiona o encerramento do caso. A polícia afirma que Davi não foi vítima de violência, mas que morreu por questões naturais ou acidentais após se perder na mata. >

Davi desapareceu em março de 2021, no povoado de Varzinha, na cidade de Itiúba (BA). A ossada dele foi encontrada em novembro do ano passado por vaqueiros da região, em um local de difícil acesso. >

Entenda o caso

As investigações foram concluídas na quinta-feira (13), após a análise de laudos, depoimentos e diligências. Segundo a Polícia Civil, não há indícios de crime no caso. "Não foram encontradas evidências de sequestro, violência ou ação dolosa de terceiros", diz a corporação. >

A ossada de Davi Lima foi localizada em novembro do ano passado no povoado de Picos, sem marcas de violência e em um local de difícil acesso. A hipótese mais provável é que o garoto tenha se perdido na mata e morreu por causas naturais ou acidentais. >

Lilia Lima, mãe de Davi, disse que a família realizou buscas no local onde o material foi encontrado na época do desaparecimento. >

Ao longo de quase quatro anos, cinco delegados assumiram a investigação. O quarto do menino, em Salvador, continua com os pertences do garoto, e a mãe tinha esperanças de encontrá-lo com vida.>