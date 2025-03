CASO DAVI LIMA

Polícia conclui investigação sobre menino que desapareceu aos 11 anos na Bahia

Davi Lima Silva foi visto pela última vez na zona rural de Itiúba em 2021

As investigações foram concluídas na quinta-feira (13), após a análise de laudos, depoimentos e diligências. Segundo a Polícia Civil, não há indícios de crime no caso. "Não foram encontradas evidências de sequestro, violência ou ação dolosa de terceiros", diz a corporação. >

A ossada de Davi Lima foi localizada em novembro do ano passado no povoado de Picos, sem marcas de violência e em um local de difícil acesso. A hipótese mais provável é que o garoto tenha se perdido na mata e morreu por causas naturais ou acidentais. >

Ao CORREIO, Lilia Lima, mãe de Davi, disse que a família realizou buscas no local onde o material foi encontrado na época do desaparecimento. >

Ao longo de quase quatro anos, cinco delegados assumiram a investigação. O quarto do menino, em Salvador, continua com os pertences do garoto e a mãe tinha esperanças de encontrá-lo com vida.>

"O quarto dele continua aqui, do mesmo jeito, com as roupinhas dele. Nós continuamos cobrando as autoridades porque esse é o nosso dever”, disse Lilia Lima em entrevista no ano passado. Em cinco anos, o número de desaparecidos na Bahia cresceu 141%. >