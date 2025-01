CASO DAVI LIMA

Ossada encontrada no interior da Bahia é de menino que desapareceu aos 11 anos em 2021

Davi Lima Silva foi visto pela última vez na zona rural de Itiúba

15 de janeiro de 2025

Davi Lima desapareceu em Itiúba, no norte da Bahia, em março de 2021 Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A ossada encontrada em novembro do ano passado, na zona rural de Itiúba, no centro-norte baiano, é de Davi Lima da Silva. O menino desapareceu quando tinha 11 anos, em março de 2021. Lilia Lima, mãe do menino, confirmou a informação e disse que soube da identificação na terça-feira (14).

A ossada foi descoberta em novembro do ano passado, por vaqueiros que transitavam em uma serra dentro de uma fazenda local. Segundo a Polícia Civil, a investigação continua sendo realizada para esclarecer as circunstâncias da morte. A Delegacia Territorial de Itiúba aguarda o recebimento formal dos laudos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ao CORREIO, Lilia Lima, mãe de Davi, disse que a família realizou buscas no local onde a ossada foi encontrada na época do desaparecimento.

Ao longo de quase quatro anos, cinco delegados assumiram a investigação. O quarto do menino, em Salvador, continua com os pertences do garoto e a mão tinha esperanças de encontrá-lo com vida.

"O quarto dele continua aqui, do mesmo jeito, com as roupinhas dele. Nós continuamos cobrando as autoridades porque esse é o nosso dever”, disse em entrevista no ano passado. Em cinco anos, o número de desaparecidos na Bahia cresceu 141%.

Relembre o caso

Davi Lima Silva tinha 11 anos quando desapareceu enquanto brincava na zona rural de Itiúba, no norte da Bahia. A família reside em Salvador, mas passou períodos da pandemia na cidade do interior.