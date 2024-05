Feira de Santana oferece vacina gratuita contra raiva nesta semana

A vacinação é direcionada a animais saudáveis com mais de três meses de idade. Os tutores são aconselhados a transportar seus pets de forma segura: gatos em caixas apropriadas e cães utilizando coleiras ou correntes para garantir a segurança de todos durante o processo de vacinação.

Além da vacinação, os postos de atendimento contarão com a presença de médicos veterinários. Estes profissionais estarão disponíveis para fornecer orientações à população sobre doenças zoonóticas, enfatizando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde dos animais.