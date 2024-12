CRIME

Feira de Santana registra cinco homicídios em menos de 24 horas

Entre as vítimas, está homem que participava de confraternização

Dois homicídios foram registrados em seguida, por volta das 8h. O primeiro foi de um jovem identificado como Jackson dos Santos de Jesus, de 21 anos. O corpo dele foi achado com marcas de tiro, em um terreno baldio na Avenida Iguatemi. Ele foi levado até o local por três homens, que o executaram. A suspeita é que o crime tenha ligação com tráfico de drogas.

No bairro do Papagaio, o corpo de Jefferson Cardoso dos Santos, de 32 anos, foi achado com marcas de tiro também em um terreno baldio. A casa dele foi invadida por um grupo armado e tentou fugir. O homem chegou a pular o muro, mas acabou sendo alcançado no terreno, que fica no fundo da casa, onde acabou sendo morto. Segundo relatos de vizinhos, Jefferson já havia sido perseguido por criminosos ligados a uma facção - ele seria ligado a um grupo criminoso.