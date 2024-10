SERVIÇO

Feira Saúde Mais Perto chega a Barra do Pojuca

Ação acontece na quarta (23) e quinta-feira (24)

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 09:30

Feira Saúde Mais Perto chega em nova localidade Crédito: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

A Feira Saúde Mais Perto, conjunto de serviços oferecidos gratuitamente, chega a Barra do Pojuca, em Camaçari, na quarta (23) e quinta-feira (24). Os atendimentos serão realizados a partir das 8h, no Colégio Estadual de Barra do Pojuca, localizado na Rua Elísio Neto.

Por meio do projeto, serão oferecidos assistências de saúde como ultrassonografias, eletrocardiogramas, raio-x do tórax, exames laboratoriais e atendimento odontológico completo aos moradores do município e da região.

Para ter acesso aos exames e consultas é necessário apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e a solicitação médica (para ultrassom e serviços laboratoriais). Menores devem estar acompanhados por um responsável legal.

O objetivo da ação é promover a regionalização da Saúde e levar atendimento de qualidade para toda Bahia. “Na última edição, em Monte Gordo, conseguimos um resultado extraordinário, foram mais de 8 mil atendimentos. Em Barra do Pojuca, prevemos que também haverá uma grande procura e já estamos preparados para oferecer serviços de saúde de qualidade à população”, afirma a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.