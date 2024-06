SERVIÇOS MUNICIPAIS

Feira Social do Novo Mané Dendê terá segunda edição neste domingo (30)

O evento ocorre a partir das 8h na Rua Arco do Triunfo, em Rio Sena, em frente à Associação Criança e Família

Publicado em 28 de junho de 2024 às 17:21

A segunda edição terá diversos serviços municipais para a população Crédito: Otávio Santos / Secom PMS

A segunda edição da Feira Social do Novo Mané Dendê acontece neste domingo (30) a partir das 8h na Rua Arco do Triunfo, em Rio Sena, em frente à Associação Criança e Família. O evento reúne diversos serviços municipais às famílias beneficiárias do projeto no Subúrbio.

Afim de potencializar as políticas públicas na poligonal do Rio Mané Dendê, a feira irá ter serviços nas áreas de empreendedorismo, saúde, assistência social e jurídica, educação e cultura, entre outras atividades de apoio à cidadania.

Confira os serviços oferecidos:

Saúde

Atendimento médico clínico em consultório móvel, atualização do calendário vacinal com vacinas contra a influenza, sarampo, entre outras, aferição de pressão arterial e glicemia, ações de saúde bucal, saúde da mulher com orientações de planejamento familiar e distribuição de preservativos.

Área social

Inclusão e atualização cadastral no CadÚnico, busca ativa de famílias, orientações e encaminhamentos para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras); distribuição de cartilhas sobre acessibilidade e inclusão no ambiente de trabalho; confecção da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Além disso, a Feira Social também contará com orientações sobre o direito do consumidor e o aplicativo comércio informal, demonstração de primeiros socorros e exposição dos equipamentos de salvamento aquático, material informativo sobre as drogas , massagem às cegas, programa primeiro passo e o programa dignidade menstrual com distribuição de absorventes.

Emprego e renda

Serviços de intermediação de mão de obra, o SIMM, SAC Empreendedor, além de oficinas com os temas “Como preparar seu Currículo” e “Como se comportar em uma entrevista de emprego”.

Cultura

O Movimento Boca de Brasa, promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), traz ao palco do Novo Mané Dendê apresentações de artistas, grupos e coletivos do Polo Criativo do Subúrbio e de outras regiões da cidade.

Sustentabilidade e saúde animal

Serviço de agendamento de castração de cães e gatos, vacinação de animais e ações do Horta em Casa.

Assistência técnica

O programa Escritório Público elabora projetos arquitetônicos para reforma, construção e ampliação de moradia para famílias de baixa renda.

Escritório Social do Novo Mané Dendê

Com uma equipe multidisciplinar, o Escritório Social estará presente com orientação jurídica e atendimento personalizado sobre o projeto.

Neoenergia