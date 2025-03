2 A 6 DE ABRIL

Feirão da Casa Própria oferece 3 mil unidades e descontos de até R$ 90 mil

O evento é realizado pela Imob - Inteligência Imobiliária, no Shopping da Bahia

Tharsila Prates

Publicado em 27 de março de 2025 às 19:18

Parque Topázio, empreendimento da Tenda, no Retiro Crédito: Divulgação

Entre os dias 2 e 6 de abril, o Feirão Imob da Casa Própria acontece em Salvador, no Shopping da Bahia (piso L3, próximo à praça de alimentação), reunindo condições especiais e descontos para quem deseja comprar um imóvel para morar ou investir. Realizado pela Imob - Inteligência Imobiliária, o evento conta com mais de 3 mil unidades disponíveis para compra, com descontos que podem chegar a R$ 90 mil e vantagens, como parcelamento do valor da entrada e ITVI e taxas grátis. >

O feirão terá opções de imóveis que custam entre R$ 200 mil - apartamento de 2 quartos com lazer e segurança 24 horas no bairro de Areia Branca, em Salvador - e R$ 3,7 milhões - um residencial de alto padrão com quatro suítes, no Horto Florestal.>

Na capital baiana, há ainda ofertas em bairros como Armação, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Costa Azul, Itaigara, Itapuã, Jaguaribe, Jardim Cajazeiras, Jardim das Margaridas, Mata Escura, Mussurunga, Paralela, Patamares, Piatã, Pituba, Portoseco Pirajá, São Cristóvão, São Rafael, Sussuarana e Vila Canária. Na Região Metropolitana, há unidades em Lauro de Freitas e Camaçari (em Abrantes).>

A 5ª edição do Feirão Imob da Casa Própria tem apoio da Caixa Econômica Federal, que montará uma agência no evento para que clientes que tenham algum tipo de pendência possam resolver e já aprovar o financiamento na mesma hora. No catálogo, haverá unidades de todos os tamanhos e em diferentes fases (na planta, em construção e prontos para morar).>

Serão 13 incorporadoras participantes: 3I, Camboim, Concreta, Dena, Direcional, Gráfico, Moura Dubeux, MRV, Pejota, Sensia, Sertenge, Stanza e Tenda. As empresas vão levar catálogos de produtos que incluem opções de casas, lotes e apartamentos de 1 até 3 quartos, com lazer completo.>

Esta será a primeira edição de 2025 do evento. Nane Brandão, diretora na IMOB, ressalta que a feira mantém a diversidade de ofertas e condições especiais de compra, ideais para quem deseja comprar um imóvel para morar ou investir: “Vamos apresentar condições especiais para imóveis econômicos e de alto padrão, além de lançamentos exclusivos. Teremos empreendimentos na planta, em fase de construção e prontos para morar, com cada construtora propondo suas melhores condições e vantagens no pagamento”. >

Lançamentos exclusivos>

O Feirão Imob da Casa Própria contará com lançamentos exclusivos. Um deles é o Vivaí São Rafael, residencial de duas torres (com dois elevadores cada), 10 pavimentos e 10 apartamentos por andar. O empreendimento assinado pela Sertenge é o primeiro lançamento imobiliário no bairro em 13 anos. >

Há opções de dois quartos ou duas suítes com varanda, além de unidades com jardim. A área de lazer inclui academia equipada, salão de festas, piscina adulto e infantil, bar de apoio, campo de futebol com gramado e quiosque com churrasqueira.>

Vivaí São Rafael Crédito: Divulgação

Entre os diferenciais do empreendimento da Sertenge está uma infraestrutura entregue equipada e decorada sem custos adicionais, além de apartamentos no piso e unidades enquadradas na Faixa 3 do MCMV. O Vivaí será erguido na Estrada do Mandu, próximo às avenidas Paralela e Gal Costa, além de escolas, clínicas, hospitais, centro de compras e supermercados.>

Serviço:>

Feirão IMOB da Casa Própria>

Shopping da Bahia (L3 – próximo à alimentação e da entrada do UCI Orient)>