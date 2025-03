OPORTUNIDADE

Feirão da Casa Própria oferece descontos de até R$ 90 mil em unidades; veja

Imóveis em Salvador e Região Metropolitana

Quem tem o sonho de comprar a casa própria poderá ficar mais perto de realizar o desejo. Entre os dias 2 e 6 de abril, será realizada a 5º edição do Feirão IMOB da Casa Própria, em Salvador. O evento, que reúne condições especiais, será realizado no Shopping da Bahia. Serão mais de três mil unidades disponíveis para compra e descontos de até R$ 90 mil. >

Há opções para todos os gostos e bolsos. Os imóveis disponíveis custam entre R$ 200 mil - apartamento de dois quartos em Areia Branca - e R$ 3,7 milhões - um residencial de alto padrão com quatro suítes, no Horto Florestal. Além do desconto, o feirão oferece vantagens como parcelamento do valor da entrada, além de Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITVI) e taxas grátis. >