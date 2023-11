Feriado de Proclamação da República terá ensaio de forró aberto ao público no interior da Bahia

O sanfoneiro Pecebes Rabelo fará um ensaio aberto com convidados para arrecadar doações de alimentos e agasalhos, na tarde do feriado de Proclamação da República (15). O evento acontecerá a partir das 15 horas na Praça dos Correios no município de Seabra.



“O forró é a verdadeira cultura do nosso povo. A nação forrozeira está em festa, e por isso, vamos celebrar em grande estilo”, disse o sanfoneiro e mobilizador cultural de Seabra, Percebes Rabelo.