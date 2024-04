MORTE NO MAR

'Ferimentos de hélice': mergulhador morto na Barra teria sido vítima de lancha

O mergulhador Erivan José Pedroso, 61 anos, que foi encontrado morto na terça-feira (2) na Praia do Farol da Barra, teria sido vítima de uma lancha. De acordo com mergulhadores e testemunhas que tiveram acesso ao corpo e imagens de Erivan morto, ele estava com ferimentos de hélice que só poderiam ser causados por uma embarcação. As lesões, inclusive, foram confirmadas por policiais militares da 11º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atestaram a existência de cortes na cabeça da vítima.