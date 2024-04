SALVADOR

Corpo é encontrado na praia da Barra

Um corpo foi encontrado na praia do Farol da Barra, em Salvador, na tarde desta terça-feira (2).

Policiais militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a informação de que haveria um corpo de um homem boiando na beira da praia. Erivan Jose Pedroso Brandão Filho, de 59 anos, foi encontrado na praia, com trajes de mergulhador e ferimento na cabeça.

Ao chegarem, os PMs constataram o fato; o Corpo de bombeiros já se encontrava no local para atendimento da ocorrência.

As guias periciais e de remoção foram expedidas e os laudos devem atestar a causa da morte. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação do corpo e demais procedimentos legais.