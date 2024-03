VIOLÊNCIA

Corpo é encontrado em Paripe após denúncias de assaltos na região

Policiais militares encontraram homem caído quando chegaram no local

Um homem foi morto na última sexta-feira (29) no bairro de Paripe, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil (PC), policiais militares receberam a informação de que homens armados assaltavam motoristas na Rua Almirante Mourão de Sá. Quando a guarnição chegou no local, o corpo foi encontrado. Não há informações sobre a vítima.