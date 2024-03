TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem agride esposa com golpes de garrafa em bar no Alto do Cabrito

O caso aconteceu na última sexta-feira (29); suspeito está foragido

Publicado em 30 de março de 2024 às 15:56

Rua das Hortas, Alto do Cabrito Crédito: Reprodução

Uma mulher foi internada após ser agredida pelo marido em um bar na Rua das Hortas, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil (PC), o casal estava bebendo durante o dia quando se desentenderam e o homem golpeou a mulher com uma garrafa.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (29). Segundo a PC, a vítima foi socorrida para um hospital da região. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Depoimentos foram coletados e as investigações seguem na tentativa de localizar o autor do crime.