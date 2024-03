NOS ESTADOS UNIDOS

Professora que transava com aluno enquanto marido caçava escapa de prisão

A professora McKenna Kindred, de 25 anos, foi condenada por abuso sexual de um aluno do ensino médio. Entretanto, ela não cumprirá pena na prisão. A pena foi de 2 anos de liberdade condicional, US$ 700 em multas e taxas, além da obrigação de se registrar como criminosa sexual por 10 anos.

O caso vazou após amigos do rapaz mostrarem conversas do estudante com a professora à direção do colégio.