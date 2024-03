VIOLÊNCIA

Homem é morto pelo ex da mulher ao buscar filho na escola no interior baiano

Um homem de 23 anos foi morto em Ribeira do Pombal, na Bahia, na porta da escola do filho, quando ia buscar a criança. O principal suspeito pela morte de Marcos Antonio da Silva Campos é o ex-namorado da mulher da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu em frente à escola da criança, na Avenida G, e foi flagrado por câmeras de segurança da região. O suspeito segue foragido desde o dia do crime, na última segunda (25).

As imagens mostram quando Caio, como foi identificado o suspeito, se aproxima de Marcos. Os dois discutem e o agressor então puxa uma faca e parte para cima da vítima, que começa a correr e é perseguida. Depois de ser ferido, Marcos ainda foi socorrido para um hospital, mas não resistiu e acabou morrendo.

Uma mulher ainda tenta conter Caio antes do crime, sem sucesso. Depois, ele aparece caminhando saindo do local tranquilamente.

A Polícia Civil diz que o caso é investigado pela delegacia de Ribeira do Pombal.

o realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime. A Delegacia Territorial (DT/ Ribeira do Pombal) investiga o caso".