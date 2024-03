FUNDO FALSO

Casal viajando em cruzeiro é preso com 28 kg de cocaína em Ilhéus

Dupla embarcou no Rio de Janeiro e tinha como destino Barcelona

Um casal foi preso pela Polícia Federal na manhã deste sábado (30) transportando cerca de 28 kg de cocaína em navio cruzeiro, que estava atracado no Porto de Ilhéus, no Sul da Bahia. Os presos embarcaram no Rio de Janeiro e tinham como destino a cidade de Barcelona, na Espanha.