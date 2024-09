OPORTUNIDADE

Ferreira Costa oferece 100 novas vagas de emprego em Salvador; confira

A onda de contratações temporárias no Home Center Ferreira Costa vem para atender a demanda mais intensa no final do ano,e abarca uma variedade de funções. As oportunidades estão abertas também para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os que quiserem tentar as vagas devem enviar seu currículo por este site , a passar por um processo seletivo online. A triagem será composta de testes comportamentais e entrevistas com o time de Recrutamento e Seleção.

Vagas disponíveis

São 14 vagas para Atendente, requerendo Ensino Médio completo e experiência comprovada com atendimento ao cliente. O horário vai das 12h às 21h, e serão priorizados profissionais que tenham experiência no varejo.

Auxiliares de Depósito terão 20 vagas disponíveis, para aqueles com Ensino Médio completo, podendo ser o primeiro emprego. O horário vai de 12h às 21h, e são priorizados candidatos que tenham experiência com carga e descarga, separação e triagem de produtos e organização de depósitos.

Serão 6 vagas para Auxiliares de Serviços Gerais, com Ensino Médio completo e experiência prévia no cargo. São pedidos também boas habilidades de comunicação, e disponibilidade flexível de horário.

Para Conferentes de Mercadorias, serão 9 vagas, disputadas por candidatos com Ensino Médio completo, experiência anterior no cargo, e disponibilidade das 12h às 21h.

Já os Auxiliares de E-commerce disputarão 4 vagas, para aqueles com Ensino Médio completo, experiência prévia com atendimento ao cliente e conhecimento com os programas do pacote Office (Excel, Microsoft Teams, Word, OneDrive, OneNote, Outlook, PowerPoint, etc). O horário irá das 12h às 21h, e serão priorizados candidatos que tenham experiência com separação de mercadoria e utilização de sistema operacional.