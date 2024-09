INAUGURAÇÃO

Nova unidade da RedeMix no Rio Vermelho abrirá quase 200 vagas de emprego

A nova unidade da RedeMix que será inaugurada no Rio Vermelho em abril do ano que vem abrirá quase 200 vagas de emprego. A loja dividirá espaço com a McDonald’s, que foi demolida nesta quarta-feira (11). Os dois estabelecimentos terão dependências independentes, mas na mesma área e com mesmo estacionamento.