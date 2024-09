VEJA VÍDEO

McDonald's do Rio Vermelho é demolido

O McDonald's do Rio Vermelho, unidade mais antiga da franquia em Salvador, foi demolido. Vídeos registrados na manhã desta quarta-feira (11) mostram os escombros do imóvel e uma retroescavadeira no local. A obra começou na semana passada.

A primeira inauguração da loja no RV aconteceu no dia 25 de junho de 1989, há 38 anos. O prédio ficou pronto em apenas 90 dias. Em seu primeiro dia, inclusive, teve Big Mac de graça. A loja mais antiga da franquia norte-americana no Norte e Nordeste do Brasil distribuiu seu mais famoso sanduíche para uma multidão de funcionários, parentes e amigos.