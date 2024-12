FIM DE ANO

Ferry-boat tem espera de até 3h para embarque em Salvador

Não há registro de fila em Itaparica

Esther Morais

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 09:59

Ferry-boat Crédito: Divulgação ITS

Já na prévia das festas de fim de ano, a espera para embarque no Ferry-boat de Salvador chega a 3h na manhã deste domingo (22). O Terminal de São Joaquim, na capital baiana, registra uma fila moderada para veículos.

Em Itaparica, no Terminal Bom Despacho, não há registro de fila. O tempo de espera é de até 50 minutos.

Hoje operam cinco embarcações. São elas: Ivete Sangalo - com capacidade de pessoas de 508 e de veículos, 55 -, Maria Bethânia, Pinheiro - ambos com capacidade de pessoas de 709 e de veículos, 40 -, além do Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares - os dois têm capacidade de pessoas igual a 793 e de veículos, 40.

ITS realiza operação para fim de ano

A Internacional Travessias (ITS), que administra o serviço, espera um fluxo intenso, similar ou até superior ao ano passado. A expectativa é de um fluxo 5% maior em comparação ao ano anterior, quando 423.575 pessoas e 64.526 veículos utilizaram os serviços durante o fim de ano.

Por isso, até o dia 6 de janeiro, as saídas ocorrem de hora em hora, a partir das 5h da manhã até as 23h30, em dias úteis, e das 6h da manhã até as 23h30, nos fins de semana e feriados.

No dia 30 de dezembro, a operação será contínua até o horário das 23h30 do dia 31 de dezembro, segundo a Internacional Travessias.