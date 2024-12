INDO PARA ILHA

Fila do ferry em Salvador tem espera de até três horas

Cinco ferries estão em operação neste sábado (21)

Quem vai usar o sistema ferry-boat para sair de Salvador e chegar até a Ilha de Itaparica enfrenta uma fila de até três horas, na manhã deste sábado (21). Segundo o filômetro da Internacional Travessias, a fila é moderada no Terminal de São Joaquim, com espera entre duas e três horas.

As saídas ocorrem de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 6h às 23h30, domingos e feriados. A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do serviço, disse ainda que fará viagens extras ao longo do dia, nos momentos de maior demanda, de acordo com a disponibilidade dos barcos.