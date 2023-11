Ferry-boat terá saída a cada duas horas nessa quarta-feira; entenda mudança

Uma manutenção do flutuante (rampa) no terminal do ferry-boat em Bom Despacho, nessa quarta-feira (29), vai alterar o funcionamento do sistema. Apenas três embarcações estarão operando, com saídas a cada duas horas.



Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), a substituição dos flutuantes vai proporcionar mais segurança nos embarques e desembarques de passageiros, além de melhorar a qualidade do serviço. A obra tem um investimento de R$ 13,6 milhões.