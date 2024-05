CONFIRA

Festa literária de Praia do Forte começa amanhã com programação gratuita

Tema deste ano é 'Dentro do mar tem rio'

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 12:31

Autora Lorena Ribeiro é uma das atrações Crédito: Divulgação

A Festa Literária Internacional da Praia do Forte (FLIPF) começa no dia 16 de maio e vai até o dia 19, com uma programação múltipla e diversificada à disposição do público, que vai entrar em contato com artistas, autores, contadores de histórias e suas obras.

A partir do tema Dentro do mar tem rio - narrativas e memórias percorridas pelas águas, sub-temas nomeiam as mesas literárias e os debates, e norteiam todas as atividades programadas, que acontecem em diferentes espaços da vila, com acesso totalmente gratuito.

O Canto da Palavra, no espaço Baleia Jubarte, recebe Lívia Natália, no dia 18 de maio, às 15 horas, e Aleixo Belov, no dia 19 de maio, às 10h30. Lívia, baiana de Salvador, Iyalorixá da Matriz Ketu, poeta e professora associada de Teoria da Literatura na Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde desenvolve pesquisas sobre Literaturas Negras, participa da mesa Nos signos, nos búzios, que propõe deslocar as águas do terreno da fé e da religiosidade, para a literatura e a poesia. Compartilha da mesa com a Lívia Natália, a escritora e astróloga paulista Júlia de Carvalho Hansen.

No domingo, o navegador Aleixo Belov (UA/BR) conta suas experiências na mesa Aventuras ao mar. Nascido em Merefa, no interior da Ucrânia, antigo território da União Soviética, em janeiro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, Aleixo Belov deixou sua terra natal aos sete meses de idade nos braços de seus pais, Dimitri e Zinaida, juntamente com sua irmã Olga. Depois do período pós-guerra, a família do navegador saiu da Europa e chegou ao Brasil em 1949, sentindo-se acolhida em Salvador. Belov divide a mesa com José Truda Palazzo (RS/BA) e Neca Marcovaldi (RS/BA). Neste encontro, eles conversam sobre suas aventuras marítimas e as lições aprendidas no mar.

Lorena Ribeiro e Daniel Cesart integram a programação do espaço Multiverso FLIPF, dedicado aos jovens, que este ano fica localizado no Clube dos Pescadores. Ribeiro é soteropolitana, graduada em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia e mestra em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Escritora, produz poesias, contos e literatura infantil. É idealizadora do projeto Passos entre Linhas, que tem como foco a divulgação de autores da Bahia, principalmente autoras negras. Lorena Ribeiro participa da mesa A literatura é a casa da diversidade, e conversa com Sued Hosaná e Deko Lipe sobre como a diversidade literária expande horizontes e aumenta a tolerância.

Daniel Cesart está na mesa Quadrinhos e Afrofuturismo, dia 18 de maio, às 9 horas. Quadrinista formado em artes visuais, é co-criador do espetáculo Dança em Quadrinhos. Participou da coletânea Máquina Zero volumes 1 e 2, com histórias curtas; ilustrou o jogo de tabuleiro Livres, para a Sinergia Games, e fez artes para a Última Plataforma. Diagramou as HQs Paxuá e Paramim, Contos dos Orixás e Contos dos Orixás — O Rei do Fogo. Em 2023, lançou Estados Unidos da África, hq produzida em parceria com Anderson Shon, e atualmente produz a série de tirinhas "Cuscuz Surpresa", em parceria com a quadrinista Helô D'angelo. Cesart divide a mesa com o angolano Pau de Cabinda e o baiano Paulo Rogério.

A programação artística da FLIPF apresenta performances, shows e apresentações recheadas de lirismo, ludicidade e poesia. Na noite de abertura, participação do Sapiranga Sound com o poeta e griô Adauto Poeta, Dj Dudoo Caribe, Dj Reni Oliveira e VJ TMagoneh. No Canto da Palavra, a partir das 17h30.

A Rede de Livros recebe o Duo Ninho e o Sarau da Onça, nos dias 16 e 17 de maio, respectivamente. O Duo Ninho é o fruto da parceria entre os artistas Cândido e Talita Felício. Baseado num repertório repleto de canções que transmitem afeto e leveza, os intérpretes mergulham de cabeça na música nordestina e brasileira, buscando sempre explorar novas possibilidades em seu trabalho. O coletivo Sarau da Onça atua em Sussuarana (Novo Horizonte) há mais de 12 anos. O sarau nasceu da necessidade de contrapor as estatísticas e quebrar estereótipos, mostrando que a periferia é um polo de cultura e educação e vai além das notícias sensacionalistas, veiculadas por parte dos meios de comunicação.

O Ninho FLIPF recebe o show do PUMM - Por Um Mundo Melhor, dia 17 de maio, às 15 horas. O Grupo PUMM traz uma apresentação musical divertida, interativa e que faz a criançada pular e dançar ouvindo histórias! Com muitas cores e brincadeiras, é impossível não sorrir, seja adulto ou criança, todos se soltam no show do PUMM!

O Coreto - Praça da Música, recebe Rai Santana para uma contação de histórias com música; o Sarau das Escolas, com Música e Poesia apresentada pelos alunos das escolas municipais e estaduais da região; e a apresentação da Sinfônica Garcia D'Ávila, com participação do grupo Forte Swing.

No Palco Tamar, no Projeto Tamar, Marcos Clement e Igor Reis apresentam o show Canções afluentes, e contam com a participação especial de Cicinho de Assis, no dia 17 de maio, às 19h30. No sábado, dia 18/05, Ana Mametto apresenta O Mar de Caymmi, uma homenagem aos 110 anos de nascimento de Dorival Caymmi.

A quinta edição da FLIPF, a Festa Literária Internacional da Praia do Forte, acontece via Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Mata de São João e do Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo, o patrocínio da Reviver, Bahiagás e Governo da Bahia, e realização da Trevo Produções, Gabiroba Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal - União e Reconstrução.

SERVIÇO

5ª FLIPF - Festa Literária Internacional da Praia do Forte

Data: de 16 a 19 de maio (quinta a domingo)