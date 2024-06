SEGURANÇA

Festa tipo paredão termina em tiroteio no Pero Vaz

Uma festa do tipo paredão terminou em tiroteio no bairro de Pero Vaz, em Salvador, na noite deste sábado (29). A Polícia Militar informou que viaturas foram ao local após receberem denúncias por conta do som alto e que ao chegarem houve confronto com bandidos. Apesar da confusão, ninguém foi baleado.