De open bar a all inclusive: Bahia tem festas de Réveillon privadas de R$ 100 a R$ 5,5 mil

A quarta edição do Réveillon 7 Mares será open bar e os ingressos custam R$250. Crédito: Divulgação

Falta pouco menos de um mês para a virada do ano e muita gente já garantiu ingresso para as badaladas festas de Réveillon. Em Salvador e em outros pontos turísticos da Bahia, não faltam opções e dezenas de eventos prometem animar a chegada de 2024. Os ingressos chegam a custar R$5,5 mil para grupos e R$3,2 mil a entrada individual, segundo levantamento feito pela reportagem. Se ainda não decidiu onde vai passar a virada, confira tudo o que precisa saber para escolher o evento que mais combina com você.

Uma boa opção para parentes ou amigos que não abrem mão de passar a virada do ano juntos é a reserva de mesa em grandes festas que vão acontecer na capital e na região metropolitana. Ideal para grupos com pessoas idosas e crianças, a vantagem é o conforto de ter onde sentar na hora do jantar e quando o cansaço bater. No Brizza Beach Club, na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, a mesa para oito pessoas custa R$5.500.

Por esse valor, o grupo tem direito a shows completos de Escandurras e Filhos de Jorge, além de open bar de whisky, vodka, gin, entre outras bebidas. Mas essa não é a única forma de curtir a terceira edição da festa Réveillon no Paraíso. Se sua preferência for curtir os shows de pé até o amanhecer, os ingressos individuais para a pista do evento saem por R$550, sendo open bar, e R$150 sem bebidas incluídas.

Réveillon Destino terá quatro dias de festa em Itacimirim. Crédito: Divulgação

No Réveillon Além do Carmo, que acontece na Casa Baluarte, o combo open bar para sete pessoas sai por R$4.130. O evento terá shows de Luiz Caldas, Jau e Saulo. A entrada individual custa R$640 e a maior parte do público é formada por pessoas de 40 anos ou mais. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 2,5 mil pessoas na quarta edição da festa. Leo Barboza, produtor geral da GPN Shows e Eventos, explica que diferente do que ocorre em outras épocas do ano, a produção do Réveillon gira em torno do conforto.

“Até poderíamos vender mais ingressos, mas não é um show para as pessoas ficarem uma em cima da outra. O grande diferencial dos eventos é que as pessoas possam circular livremente e com conforto”, explica o produtor. A virada do ano traz ainda uma carga de expectativa de quem compra os ingressos para grandes festas. “Réveillon não é uma festa qualquer, são eventos que ficam marcados na memória o resto da vida”, ressalta Leo Barboza.

O Réveillon Praia do Forte, que será realizado no Castelo Garcia D’Ávila, é uma das festas com ingressos mais caros. Os três dias de festa nos dias 27, 29 e 31 de dezembro serão animados por atrações nacionais, como Anitta e a dupla de música eletrônica Dubdogz. No dia 31, o esquema é all inclusive e os ingressos custam R$1,3 mil. Na programação estão shows de Bell Marques, Lincoln e Jorge e Mateus.

Apesar de ainda não ter decidido onde, tudo indica que a virada do ano da estudante de odontologia Beatriz Pamponet, 22, será em alguma festa privada. Na hora de escolher o evento, ela leva em consideração os shows e a segurança. “Também prefiro que seja na praia e reparo principalmente nas atrações”, diz. No ano passado, ela passou o Réveillon na Praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, com namorado e amigos.

Beatriz passou o último Réveillon com o namorado e amigos em Vilas do Atlântico. Crédito: Acervo Pessoal

Quem faz questão de um bom jantar pode escolher o Réveillon Celebrate do Deville Prime Salvador, em Itapuã. Além do open bar de bebidas, o ingresso de R$890 por pessoa inclui buffet completo com entradas, saladas, pratos principais e sobremesas. Há ainda a opção de se hospedar no hotel. Nesse caso, o pacote sai por R$4.950 entre os dias 20 de dezembro e 1º de janeiro.

À beira da praia, o Casa Di Vina Hotel & Restaurante, também em Itapuã, oferece menu completo para a noite da virada. Os ingressos custam R$650 para não hóspedes e a festa terá shows ao vivo e DJ. As bebidas fazem parte do pacote e crianças de até 5 anos não pagam. Neste ano, o tradicional Réveillon da Baía chega a sua 23º edição e acontece nos jardins da Igreja Santo Antônio da Barra.

Por lá, o público acompanha a queima de fogos que acontece na Barra e o evento é all inclusive. Ou seja, bebidas e comidas liberadas a noite toda por R$550 por pessoa. Quem leva em conta a proximidade do mar para escolher onde passar a virada também tem como opção o Blue Praia Bar, localizado na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. A festa marcará os 10 anos do beach club e o formato será o all inclusive. Os ingressos já estão no terceiro lote e custam R$690.

Shows

Agora, se seus planos não incluem jantar, mas sim grandes shows e muita badalação, pode ficar despreocupado que ainda dá tempo de se programar. O Trapiche Barnabé, no Comércio, que recebe apresentações musicais ao longo do ano, será palco do Réveillon do Bailinho + Cortejo Afro + DJ Mulú. A mistura de ritmos vai até às 5 da manhã do dia primeiro e o evento é open bar. O ingresso sai a R$390 e a festa é uma das opções mais em conta da cidade.

Quem não dispensa a tradição de pular as sete ondinhas quando o ano vira tem como opção o Réveillon 7 Mares, que acontece na Vila dos Namorados, em Salvador. O ingresso open bar custa R$250 e o público recebe pulseiras para poder sair do espaço do evento e curtir a praia durante a madrugada. As bandas Escandurras, CBX Samba Club e os cantores Wilsinho e Alice Moraes vão se apresentar na festa.

Fora de Salvador, as praias do Litoral Norte são destinos procurados especialmente por jovens e turistas. O pacote para os quatro dias de festa open bar do Réveillon Destino, em Itacimirim, custa R$3,2 mil e os ingressos avulsos R$750. “A maior parte do público é formado por turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As idades variam entre 26 e 35 anos”, afirma a produção do evento.

A festa é opção, inclusive, de famosos e celebridades como o ator Caio Castro e a comediante Bruna Louise estão entre os que confirmaram presença. No ano passado, foram cerca de 1,5 mil ingressos vendidos. “Este ano já triplicamos o número de pacotes vendidos e já vendemos o dobro de ingressos avulsos”, pontua a produção.

Em Guarajuba, a festa terá shows de Xanddy Harmonia, Saulo e Jau. O tradicional evento é open bar e acontece na Villa Guarajuba, área formada por três ambientes e mais de 10 mil m². São três opções de ingresso: arena (R$330), vip (R$470) e backstage (R$670).

O Réveillon Celebration Season 2024 - Tôa Tôa, que será realizado no Complexo de Lazer Tôa Tôa, na praia de Taperapuan, em Porto Seguro, terá como atração a banda Parangolé, comandada pelo cantor Tony Salles. O evento é 100% Open Bar, com direito a Heineken, Absolut e Ballantines. O evento ainda conta com o serviço Open Food, show pirotécnico, dj e animadores. Os ingressos, que estão no 2° lote, vão de de R$400 (Arena Heineken ), até R$780 (Camarote Vip). Os tickets nesses valores estão disponíveis até a próxima sexta-feira (8).

Ainda em Porto Seguro, o Réveillon Viva Mais Caraíva 2024 conta com oito dias de festas, entre 29 de dezembro e 5 de janeiro, com apresentações da banda Gilsons e do cantor Saulo. Os interessados podem adquirir o ingresso para um único dia, por valores que variam de R$100 a R$750, mas também podem fazer pacotes para mais de um dia. Neste último caso, o valor a ser desembolsado pode chegar a R$1.108,80, com a taxa.

O Réveillon Alma Boipeba, em Cairu, está na lista dos mais caros. Os ingressos do evento, que vai do dia 27 de dezembro a 1 de janeiro, estão sendo vendidos a partir de R$2.350, sem adicionar a taxa de R$235, para mulheres. O preço para os homens ainda é um pouco mais salgado: R$2.650, sem adicionar a taxa de R$265. Os tickets são válidos para os cinco dias de comemoração, com a full open bar premium (gin, vodka, whisky 12 anos, energético, tônica, cerveja, água, água de coco, sucos e refrigerantes.

Festas de Réveillon em Salvador e outros pontos turísticos da Bahia

Réveillon no Paraíso

O que: Há opção de open bar

Onde: Praia de Buraquinho, Lauro de Freitas

Quanto: Entre R$150 e R$5.500

Atrações: Escandurras, Filhos de Jorge, Pagod’Art e DJ Guiga

Réveillon Além do Carmo

O que: Open bar

Onde: Casa Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo

Quanto: Entre R$640 e R$4.130

Atrações: Jau, Saulo e Luiz Caldas

Réveillon Praia do Forte

O que: Opções open bar e all inclusive

Onde: Castelo Dias D’Ávila, Praia do Forte

Quanto: Entre R$500 e R$1.300

Atrações: Gusttavo Lima, Anitta, Léo Santana, Bell Marques e mais

Réveillon Deville Celebrate

O que: All inclusive

Onde: Hotel Deville, Itapuã

Quanto: R$890 (sem hospedagem) e R$4.950 (com hospedagem para duas pessoas)

Atrações: Márcia Freire, Tambores Mágicos e DJ Chell Aguiar

Réveillon Casa Di Vina

O que: All inclusive

Onde: Casa Di Vina Hotel & Restaurante, Itapuã

Quanto: R$650

Atrações: Vini e DJ Processman

Réveillon da Baía

O que: All inclusive

Onde: Igreja Santo Antônio da Barra

Quanto: R$550

Atrações: DJ Lucio K, Eric Assmar, Pablo Moraes e mais

Réveillon Blue 2024 - Pé na areia

O que: All inclusive

Onde: Blue Praia Bar, Rio Vermelho

Quanto: R$690

Atrações não foram divulgadas

Réveillon 7 Mares

O que: Open bar

Onde: Vila dos Namorados, Pituba

Quanto: R$250

Atrações: Escandurras, Wilsinho, CBX Samba Club e Alice Moraes

Réveillon Destino

O que: Open bar

Onde: Itacimirim

Quanto: entre R$750 e R$3.200

Atrações: Turma do Pagode, Jeito Moleque, Telefunksoul e mais

Réveillon Guarajuba

O que: Open bar

Onde: Villa Guarajuba

Quanto: Entre R$330 e R$670

Atrações: Xanddy Harmonia, Saulo e Jau

O que: Open bar

Onde: Trapiche Barnabé, Comércio

Quanto: R$390

Atrações: Bailinho de Quinta, Cortejo Afro e DJ Mulú

O que: All inclusive - Bar e Comida

Onde: Complexo de Lazer Tôa Tôa, Porto Seguro



Quanto: entre R$400 e R$780



Atrações: Parangolé e Cleber Menezes



O que: Open Bar

Onde: Pousada da Barra, Caraíva



Quanto: entre R$100 e R$1.118,80



Atrações: Forró Biquíni, Samba do D2, Gilsons e Saulo



O que: Full open bar premium

Onde: Ilha de Boipeba, Cairu



Quanto: entre R$2.350 e R$4.480,00



Atrações: Dudu Linhares, Fat no Tronic, Rapha Lima, DDP Diretoria, Bruna Lennon, The BlckHaus Crew, Mari Krüger, entre outros.