LEITURA

Festival de Literatura movimenta shopping de Salvador

Em parceria com a Bienal do Livro Bahia, o Salvador Shopping promoveu o evento gratuito

Da Redação

Publicado em 21 de abril de 2024 às 18:28

Evento reuniu roda de conversa, contação de história e outras atividades Crédito: Divulgação

Roda de conversa, oficina de desenho, contação de histórias, poesia e sarau foram algumas das atividades da programação da primeira edição do Festival de Literatura do Salvador, que aconteceu neste domingo (21), na Estação Café, na Praça Central do Piso L1 do Salvador Shopping. O público formou fila no acesso ao evento gratuito, que foi realizado poucos dias antes da Bienal do Livro Bahia 2024, cuja abertura se dará na sexta-feira (26), no Centro de Convenções Salvador.

O objetivo do Festival, que tem idealização e curadoria da jornalista Carmen Peixoto, é incentivar o hábito da leitura, com foco na literatura negra, e servir como um prólogo para a Bienal do Livro Bahia, considerada um dos maiores eventos literários do Brasil.

Ação foi realizada na Estação Café, na Praça Central do Piso L1 do Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Também por conta dessa parceria, o Salvador Shopping disponibilizou um ponto de vendas de ingressos da Bienal, no mesmo espaço. A programação do Festival contou, inclusive, com algumas das atrações que estarão presentes na própria Bienal, como Deko Lipe, Lorena Ribeiro, Anderson Shon e Ricardo Ishmael.