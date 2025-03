DE GRAÇA

Festival reúne Russo Passapusso, Gerônimo e Paloma Amado neste sábado (22)

Confira a programação

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2025 às 10:26

Evento reunirá rodas de conversa, exposição e teatro Crédito: Divulgação

A segunda edição do Festival de Literatura do Salvador acontece neste sábado (22), no Salvador Shopping, a partir das 14 horas. Nomes como os artistas Russo Passapusso, Gerônimo e a escritora Paloma Amado fazem parte das atrações do evento gratuito. O festival terá rodas de conversa, contação de história, feira, apresentação teatral infantil e pocket show. >

Nesta edição, o festival celebra os 476 anos da capital baiana, comemorado no dia 29 deste mês, e traz como tema “Quem conta e canta a capital da Bahia”, em alusão aos 40 anos do axé. A apresentação “Vozes para o Axé”, um espetáculo músico-teatral e um Slam de Poesia produzidos e encenados pelos jovens do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) marcarão a abertura do evento.>

A roda de conversa sobre "A Literatura no Processo Civilizatório e Cultural – A Importância da Literatura Soteropolitana" com os professores e escritores César Chagas (estudioso das obras de Jorge Amado), Rozana Pires e Joelma Queiroz acontece em seguida. No local, de forma simultânea, o grupo Stripulia vai realizar contação da história "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá". Já a professora Helena Nascimento dá sequência ao evento com a leitura da obra "Pretinha de Ébano".>

A escritora Paloma Amado, filha de Jorge Amado e Zélia Gattai, vai trazer o tema "Jorge Amado e Caymmi: literatura e música da Bahia". Depois, o cantor, compositor e pesquisador Russo Passapusso, vocalista da banda BaianaSystem, vai conduzir o bate-papo “Entre letras e acordes: o caminho da criação na música e na literatura”, que vai abordar diversas formas de expressão artística que envolvem técnica, emoção e narrativa, além dos desafios e particularidades de cada processo.>

Haverá ainda participação do cantor Gerônimo, do poeta James Martins e do historiador Ricardo Carvalho. Para fechar a programação, o cantor Gerônimo sobe ao palco e apresenta os maiores sucessos em um pocket show. No local, serão montados stands com a venda de livros da Livraria Leitura e Boralê, além da comercialização de pipocas gourmet e itens de papelarias personalizados produzidos por empreendedores baianos egressos do Instituto JCPM.>

Serviço

O que: Festival de Literatura do Salvador >

Onde: espaço montado no Estacionamento Externo – Piso L1 do Salvador Shopping>

Quando: sábado (22)>