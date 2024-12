MOBILIDADE

Festival Virada Salvador terá três linhas diretas de ônibus saindo de estações; veja onde pegar

Linhas comuns que passam para arena vão operar 24 horas por dia

Wendel de Novais

Publicado em 26 de dezembro de 2024 às 21:22

Festival Virada Salvador terá operação especial de ônibus Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A missão de chegar à Arena O Canto da Cidade, no Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, vai ser facilitada por três linhas expressas, que não param no meio do percurso e saem de estações rumo ao local da festa. Na prática, as linhas vão criar uma conexão direta com o metrô da capital, como conta Fabrizzio Muller, titular da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). De acordo com ele, as linhas vão sair das estações Acesso Norte, Pituaçu e Pirajá.

“As pessoas vão poder chegar pelas estações Acesso Norte, Pituaçu e Pirajá. Quem quiser pegar não é cobrado nada mais porque tem integração com o sistema comum de ônibus e também com o metrô. São linhas expressas e não param no meio do caminho. Elas vêm direto da sua origem para o seu destino, que é a arena do festival. A operação delas começa às 14 horas e se encerra à meia-noite”, explica Muller.

Nas estações, além da sinalização, o soteropolitano vai poder identificar os ônibus da linha pela numeração escrita no letreiro. No Acesso Norte, o número da linha expressa é 2025; Na Estação Pirajá, os ônibus desse percurso vão ter a numeração 2025-01. Já na Estação Pituaçu, o número 2025-02 estará estampado nos ônibus que vão levar as pessoas até as atrações musicais do festival.

O secretário garante que haverá operação das linhas comuns em um regime especial para atender toda a demanda de pessoas que vão se deslocar para a festa. “Além das linhas expressas, a gente vai ter oito linhas, cinco durante o período normal [quatro primeiros dias de festival] e oito no dia 31 que vão funcionar durante 24 horas. São linhas que passam por aqui e vão seguir operando durante o funcionamento da arena”, fala Muller.

As cinco linhas citadas por Muller são a 1134 - Cabula VI x Estação BRT Pituba; 124702 - Arvoredo x Imbuí; 1034 - Parque São Cristóvão x Barroquinha; 1053 - Estação Mussurunga x Barra 3; e 1637 - Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Imbuí. No dia 31, mais três linhas passam a funcionar 24 horas: 1604 - Base Naval / São Tomé / Escola de Menor x Lapa; 1346 - Estação Pirajá x Itapuã; e 1079 - Estação Mussurunga x Praia do Flamengo.