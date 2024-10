COMUNIDADE DE LUTO

FGM lamenta morte de músicos do Malê Debalê após ataque do CV em Arembepe

As duas vítimas estavam em um passeio que saiu de Itapuã, mesmo bairro do bloco, para passar o dia na área turística que pertence ao município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O ataque teria sido motivado pela publicação de uma foto com 'sinais de facção'. No local, barraqueiros contaram que Arembepe tem a atuação do Comando Vermelho (CV). Os traficantes da facção não estão, especialmente, no Emissário, mas teriam ido até o local após receber imagens onde jovens posaram com o 'sinal do 3', que faz referência a facção do Bonde do Maluco (BDM), rival do CV.