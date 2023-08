Filhote de baleia jubarte encalha na praia de Itapuã

Um filhote de baleia jubarte encalhou na praia de Itapuã, na manhã desta terça-feira (1º). O animal não conseguiu seguir viagem com a mãe e ficou preso entre as pedras.



Pescadores e moradores da área tentaram ajudar no resgate do animal. A polícia ambiental foi acionada para auxiliar, segundo a TV Bahia.



Testemunhas contaram que a baleia chegou a sair da parte mais rasa do mar, mas acabou voltando com a maré.



Horas depois do encalhe, o filhote foi devolvido ao mar, onde precisará reencontrar a mãe, para sobreviver.