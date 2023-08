Fim de semana com chuva? Confira a previsão para sábado e domingo em Salvador

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal) o final de semana na capital baiana não terá o protagonismo do sol e pode ter chuvas fracas em alguns pontos da cidade. Confira a previsão do tempo por dia desta sexta (11) até o domingo (13):



Nesta sexta-feira (11), o céu fica parcialmente nublado, com chances de até 60% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Não há risco de alagamentos.



No sábado (12), o céu continua parcialmente nublado e as chances de chuvas fracas caem para 40%, parmanecendo a ausência de risco de alagamentos.