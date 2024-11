SEXTA-FEIRA

Fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar 8% no feriado da Proclamação da República

Concessionária prevê movimento intenso já nesta quinta-feira (14)

A concessionária ViaBahia estima um aumento de 8% no fluxo de veículos na BR-324 durante o feriado da Proclamação da República. A previsão é que o dia de maior movimentação já seja esta quinta-feira (14). O fluxo rumo ao interior do estado também deve ser intenso na sexta-feira (15), mas tende a ficar tranquilo no sábado (16), voltando a se intensificar no domingo (17), desta vez no sentido Salvador.