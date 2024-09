CHAMAS

Fogo atinge botijão de gás e incêndio destrói bar no Engenho Velho de Brotas

Não houve feridos, mas tudo do bar foi perdido, além de uma moto

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 14:33

Um bar localizado na rua Brigada do Vale, no Engenho Velho de Brotas, pegou fogo por volta das 20h40 da terça-feira (3). De acordo com Jamilie Santos, filha dos donos do estabelecimento, o incêndio começou na fiação da geladeira e acabou atingindo um botijão de gás, que explodiu. Não houve feridos no local do incêndio.

Segundo o relato, a família foi alertada por um vizinho que estava no local e notou que estava saindo fumaça do estabelecimento. Diante do princípio de incêndio, o pai, o vizinho e o cantor Marcos Oorun, que é irmão de Jamilie, tentaram tirar a motocicleta que estava estacionada em frente ao local quando houve as primeiras explosões. Oorunparticipou do reality show de Ivete Sangalo ‘’Pipoca da Ivete’ na TV Globo.

As chamas tomaram conta do local atingindo a motocicleta e a fiação de um poste, mas as vítimas saíram ilesas.