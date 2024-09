CRIME

Foragido da justiça por estupro é preso na Bahia

Um homem foragido da justiça por estupro no Rio Grande do Norte foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-407, em Juazeiro, no norte da Bahia. Ele era procurado desde junho deste ano, a partir de um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Regional de Execução Penal de Mossoró. O suspeito foi preso neste domingo (1º).