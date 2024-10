FLAGRANTE

Foragido de Santa Catarina é preso com carro roubado em Salvador

Um foragido da Justiça de Santa Catarina foi flagrado com um carro roubado em Salvador. Ele foi encontrado na Alameda das Nações, Estrada Velha do Aeroporto, no final da tarde de sábado (5).

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do Esquadrão Águia abordaram o suspeito a bordo de um Fiat Uno na contramão da via. Após as buscas constatou-se que o indivíduo estava com mandado de prisão em aberto emitido pela justiça do estado de Santa Catarina pelo crime de estupro de vulnerável.