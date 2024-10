PROCURADO PELA INTERPOL

Foragido há 18 anos, idoso é preso na Bahia por matar empresário a tiros

Foragido há mais de uma década, um idoso de 71 anos foi preso no último sábado (12) em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. Pedro Marques Mota foi condenado por um homicídio que ocorreu em 2006 e era procurado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), pelas polícias Civil e Militar e pela Interpol. As informações são da TV Santa Cruz.