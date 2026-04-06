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Ford abre vagas de estágio para estudantes em Camaçari; veja detalhes

Inscrições podem ser feitas até 1º de maio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:36

Ford Enter 2026
Ford Enter 2026 Crédito: Divulgação

A Ford abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes das áreas de Engenharia, Tecnologia e Ciências Humanas interessados em iniciar a carreira na indústria automotiva. Ao todo, são oferecidas cerca de 50 vagas.

As oportunidades estão distribuídas entre as unidades da empresa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, além de São Paulo e Tatuí (SP). Os selecionados vão atuar nas áreas de Desenvolvimento do Produto, Finanças, Comunicação, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Pós-Vendas, Marketing e Jurídico.

As inscrições seguem abertas até 1º de maio e devem ser feitas através deste link. Para participar, é necessário estar cursando entre o segundo e o penúltimo ano da graduação, em instituição reconhecida pelo MEC, além de ter disponibilidade para, no mínimo, um ano de estágio. Os candidatos selecionados devem iniciar as atividades a partir de julho.

O programa oferece bolsa compatível com o mercado e benefícios como folga no aniversário, cartão para alimentação e mobilidade, acesso a academias e telemedicina. Também inclui uma trilha de desenvolvimento, com foco na formação técnica e comportamental dos participantes.

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De acordo com a empresa, o Brasil é um dos nove centros globais de desenvolvimento de produtos da montadora, reunindo mais de 1,5 mil engenheiros e especialistas. As equipes atuam principalmente em Camaçari e Tatuí, sendo responsáveis por parte significativa das tecnologias aplicadas nos veículos da marca.

Em nota, a diretora de Recursos Humanos da Ford América do Sul, Cintia Salmazo, destacou que o setor automotivo passa por um período de transformação e que a companhia busca novos talentos dispostos a contribuir com inovação e desenvolvimento de projetos.

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