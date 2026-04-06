Feriado de Páscoa terminou com quatro mortes e 21 prisões nas estradas da Bahia

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Nauan Sacramento
Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:03
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda (6), os resultados da Operação Semana Santa 2026 com um balanço de quatro mortes nas rodovias que cortam a Bahia durante o feriado. O número representa uma redução de 42,8% na letalidade em comparação ao mesmo período de 2025, quando sete pessoas perderam a vida. Apesar da queda nos óbitos, o total de acidentes subiu, passando de 44 para 47 ocorrências.
Ao longo do feriado, 17 acidentes foram classificados como graves, resultando em 57 pessoas feridas. O domingo (5) concentrou o maior volume de registros, com um total de 17, seguido pela quinta-feira (2), com 13. As rodovias BR-116 e BR-324 lideraram as estatísticas de ocorrências, com 12 registros cada, seguidas pela BR-101, com oito. Segundo a PRF, as principais causas identificadas foram a reação tardia dos condutores, a falta de distância segura e a ingestão de álcool.
No campo da fiscalização, os agentes abordaram 5.261 veículos e realizaram mais de 4,1 mil testes do bafometro. Entre as 6.817 pessoas fiscalizadas, as infrações mais recorrentes foram as ultrapassagens indevidas em faixa contínua (356 flagrantes), sistema de iluminação irregular e a ausência do uso do cinto de segurança. O fluxo de veículos, embora intenso, foi menor que o registrado em anos anteriores, com destaque para a BR-116, que recebeu cerca de 47 mil veículos na saída do feriado.
Além do trânsito, a operação ocasionou a detenção de 21 pessoas. Entre as prisões, destacam-se casos de embriaguez ao dirigir e receptação, que permitiram a recuperação de três veículos com registro de roubo ou furto. O retorno do feriado no domingo apresentou retenções críticas, com congestionamentos que superaram os 15 quilômetros entre os municípios de Amélia Rodrigues e Simões Filho.