PERIGO NA ESTRADA

Feriado de Páscoa terminou com quatro mortes e 21 prisões nas estradas da Bahia

De acordo com dados divulgados pela PRF, o fluxo nas estradas foi o menor dos ultimos anos

Nauan Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:03

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda (6), os resultados da Operação Semana Santa 2026 com um balanço de quatro mortes nas rodovias que cortam a Bahia durante o feriado. O número representa uma redução de 42,8% na letalidade em comparação ao mesmo período de 2025, quando sete pessoas perderam a vida. Apesar da queda nos óbitos, o total de acidentes subiu, passando de 44 para 47 ocorrências.

Ao longo do feriado, 17 acidentes foram classificados como graves, resultando em 57 pessoas feridas. O domingo (5) concentrou o maior volume de registros, com um total de 17, seguido pela quinta-feira (2), com 13. As rodovias BR-116 e BR-324 lideraram as estatísticas de ocorrências, com 12 registros cada, seguidas pela BR-101, com oito. Segundo a PRF, as principais causas identificadas foram a reação tardia dos condutores, a falta de distância segura e a ingestão de álcool.

No campo da fiscalização, os agentes abordaram 5.261 veículos e realizaram mais de 4,1 mil testes do bafometro. Entre as 6.817 pessoas fiscalizadas, as infrações mais recorrentes foram as ultrapassagens indevidas em faixa contínua (356 flagrantes), sistema de iluminação irregular e a ausência do uso do cinto de segurança. O fluxo de veículos, embora intenso, foi menor que o registrado em anos anteriores, com destaque para a BR-116, que recebeu cerca de 47 mil veículos na saída do feriado.