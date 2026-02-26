Ford fará recall em mais de 4 milhões de veículos por falha em freio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:43
A Ford fará um recall de 4,3 milhões de veículos nos Estados Unidos após ter sido constatado um problema de software que pode causar falhas nos freios e também afetar as luzes externas dos veículos ao usar um reboque. A informação foi divulgada por agências internacionais.
O problema pode ocorrer ao rebocar um trailer. O módulo de reboque pode perder comunicação com o veículo, o que pode causar a perda das luzes de freio e de seta, ou a perda da função de frenagem no trailer. De acordo com informações veiculadas pelas agências, a Ford vai resolver o problema por meio de uma atualização de software.
Entre os modelos afetados estão alguns também vendidos no Brasil. As picapes Maverick, F-150, Ranger e a van E-Transit. O recall também inclui F-250, Lincoln Navigator e Expedition nos Estados Unidos. Todos produzidos entre 2021 e 2026. Ainda não há informações se as unidades vendidas no país fazem parte do recall.