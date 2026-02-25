INOVAÇÃO

Cientistas desenvolvem spray nasal que promete proteção universal contra vírus e bactérias

Diferente das vacinas convencionais, a nova fórmula funciona como uma "chave mestra" do sistema imune

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:46

O imunizante, administrado em formato de spray nasal, está em fase experimental Crédito: Freepik

Um coquetel químico inovador, desenvolvido por especialistas em imunologia e virologia da Universidade de Stanford, pode representar um passo importante na criação de uma vacina universal. O imunizante, administrado em formato de spray nasal, está em fase experimental e demonstrou capacidade de bloquear não apenas variantes do coronavírus, como o SARS-CoV-2, mas também infecções bacterianas por vários meses.

As vacinas convencionais funcionam sob a lógica de “chave e fechadura”: utilizam fragmentos de um microrganismo específico (antígenos) para ensinar o sistema imunológico a reconhecer um único alvo. A nova pesquisa, publicada na revista Science, rompe com esse modelo ao propor uma estratégia de defesa multivalente.

A fórmula não usa antígenos derivados de patógenos. Em vez disso, combina três componentes distintos: dois adjuvantes potentes que estimulam a resposta imunológica e uma proteína presente na clara do ovo, usada para recrutar células T. O resultado é uma proteção mais ampla, capaz de preparar o organismo para enfrentar diferentes invasores simultaneamente.

Em laboratório, camundongos que receberam o spray nasal mantiveram a saúde e o peso estáveis mesmo após a exposição a doses de coronavírus e à bactéria Staphylococcus aureus. Enquanto o grupo de controle adoeceu, os animais imunizados apresentaram maior resistência e baixos níveis de inflamação pulmonar.

A equipe liderada pelo pesquisador Bali Pulendran afirma que a proteção se mostrou duradoura, indicando que o sistema imunológico permanece em estado de alerta contra múltiplas ameaças respiratórias por um longo período após a aplicação.

Embora os testes em humanos ainda não tenham começado, o potencial clínico é considerado promissor e até revolucionário. A expectativa é que, no futuro, uma única aplicação sazonal possa ser suficiente para prevenir as doenças respiratórias mais comuns do período.