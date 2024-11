PROTEGER

Fornecedor de armas e munições para facções está entre sete presos de operação no Litoral Norte

Do bairro de Santo Inácio, na capital, ele fornece armamento para grupos criminosos em Salvador e RMS

Sete pessoas foram presas até agora em uma operação policial que acontece nesta sexta-feira (8), em Salvador e Região Metropolitana, para combater uma organização criminosa que atua, além do Litoral Norte da Bahia, em São Paulo, Sergipe e Ceará. A Operação Proteger também apreendeu munições, carregadores, drogas, veículos e celulares apreendidos, segundo balanço parcial.

Entre os presos está um homem que assumiu em depoimento que é operador do comércio clandestino de armas e munições, agindo com força no bairro de Santo Inácio, em Salvador. De lá, ele abaste facções que agem na capital baiana e cidades da RMS.