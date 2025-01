MANUTENÇÃO

Fornecimento de água será interrompido em 24 bairros de Salvador; veja lista

Embasa espera regularizar serviço em até 36 horas

O fornecimento de água será interrompido nesta quinta-feira (23), a partir das 5h, em 24 bairros de Salvador, para manutenção preventiva eletromecânica em equipamentos do sistema de abastecimento. Nem todas as áreas serão afetadas em sua totalidade (veja lista abaixo).

A previsão é que o serviço seja concluído na tarde do mesmo dia (23), quando será possível iniciar a retomada gradativa do abastecimento para a área afetada, com expectativa de regularização em até 36 horas.

A interrupção não afetará os imóveis que contam com reserva adequada para atender as necessidades diárias de consumo de seus moradores.

As intervenções devem ser concluídas no final do dia, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa. Como a regularização é sempre gradativa, pois é preciso encher novamente as tubulações e reservatórios, alguns imóveis podem ter o abastecimento normalizado em até 48h após a retomada da operação do sistema.