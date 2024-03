CARTÃO-POSTAL

Forte de São Marcelo deve ganhar museu, restaurante e cerimonial; saiba detalhes

Iphan deu parecer favorável para restauração

Publicado em 17 de março de 2024 às 12:37

Forte São Marcelo Crédito: Reprodução/Acervo Iphan/Luiz Philippe Torelly.

O Instituto do Patrimônio Histórico (Iphan) deu parecer favorável, na última quinta-feira (14), a um anteprojeto de obras de melhoria e restauração na estrutura do Forte de São Marcelo, um dos cartões-postais mais tradicionais de Salvador. Além da requalificação, o documento autoriza a instalação de um museu no Forte, além de um restaurante e um cerimonial.

A informação foi confirmada ao Alô Alô Bahia por Fábio Rosa, ex-subsecretário de Cultura de Salvador, responsável por submeter o projeto ao Iphan. Segundo ele, a prefeitura de Salvador tem um prazo de seis meses para consolidar as informações e aprovar a execução das obras. O arquiteto Ernesto Regino Xavier de Carvalho assina como o responsável técnico do projeto.

Segundo Fábio, nenhuma construção será feita na estrutura do forte - apenas melhorias no que já existe, e a adição das novidades. Em 2022, um projeto que propunha a criação de um aquário no Forte, também de autoria de Fábio, foi indeferido pelo Iphan.

"Indeferiram algumas coisas: o projeto desenhava a possibilidade de unir o quebra-mar até o Forte por meio de uma plataforma flutuante, do tipo das que tem nas marinas, em que se caminha para poder pegar uma embarcação. Nós colocaríamos três ou quatro telas, cercando uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados ao lado do forte, possibilitando até a prática de mergulho", contou Fábio ao Alô Alô Bahia.

"E também criaria a oportunidade de colocar uma embarcação com um restaurante subaquático dentro dessa estrutura, mas o Iphan não permitiu. Com esse indeferimento, protocolei, logo em seguida, no mês de janeiro, o projeto atual, modificando e tirando, também, um elevador, que eles não permitiram. Retiramos qualquer estrutura que desse visibilidade externa do Forte", acrescentou.

Na mesma reunião, foi proposta a instalação de uma roda-gigante no bairro do Comércio. O Instituto do Patrimônio Histórico, já no Governo Lula, também barrou a ideia.