Francês procurado pela Interpol é preso em Ilhéus pela PF

Um cidadão francês que estava morando no Brasil e é procurado no seu país natal foi preso nesta quarta-feira (9), em Ituberá, na Bahia, pela Polícia Federal.



Segundo a PF, a prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois de um pedido de prisão preventiva para extradição ter sido encaminhado pela Interpol. O homem estava incluído na Difusão Vermelha, uma lista de procurados do órgão.