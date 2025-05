AGRICULTURA FAMILIAR

Fuja do supermercado: veja produtos que valem mais a pena comprar em feiras agroecológicas

Itens apresentam preços e qualidades melhores do que nos grandes supermercados

Yan Inácio

Publicado em 8 de maio de 2025 às 06:00

Feiras solidárias são boas opções para apoiar pequenos produtores Crédito: Marina Silva/CORREIO

O 1º Festival de Economia Popular e Solidária começou nesta quarta-feira (7), no Centro de Convenções, na Boca do Rio, e vai até domingo (11). Lá, podem ser encontrados aproximadamente 500 expositores dos nove estados no Nordeste. >

Além de produtos característicos de diversas regiões da Bahia e do Nordeste, muitos itens comuns, que são encontrados nos supermercados da capital também estão sendo vendidos. O CORREIO separou opções que valem a pena comprar no evento, seja pelo valor menor ou pela qualidade de uma produção artesanal diretamente de agricultores familiares.>

Café>

Café Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem costuma comprar cafés de grandes marcas nos supermercados sabe que o pacote de 500 gramas pode chegar a R$ 20. Na feira há opções que variam de R$ 15 a R$ 25, como o Café Cabral, produzido em Caetité, no sudoeste do estado. O produto é 100% artesanal e os grãos são selecionados por agricultores de uma família do município.>

Temperos>

Temperos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Temperar a comida com produtos industrializados pode ser mais prático, mas o sabor não é o mesmo de condimentos preparados com carinho. Artesanais e naturais, os temperos da Genilsa Temperos, produzidos em Irecê, na região da Chapada Diamantina, são uma boa opção. Além disso, também há especiarias vindas direto da comunidade Ourolândia, próxima a Jacobina, no centro norte do estado. O preço da unidade é R$10.>

Biscoitos >

Biscoitos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Também há uma variedade enorme de biscoitos, como os sequilhos de coco, maracugina e licuri da Casa dos Biscoitos, produzidos no povoado de Barretos, em Mairi. O potinho sai por R$5,50 e os produtos não têm glúten nem leite.>

Palmito >

Palmito Crédito: Marina Silva/CORREIO

Há algumas versões do palmito de pupunha que são uma pechincha no evento. Fabricadas na Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia (Coopalm), a embalagem de 500g custa R$11. Outras opções também aparecem por preços similares.>

Mel>

Mel Crédito: Marina Silva/CORREIO